عاجل.. الوزير لـ المواطنين: عمال السكة الحديد سيبذلون قصارى جهدهم لخدمتكم

جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، المواطنين إلى مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين فى القطارات، وعدم عبور السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة، وعدم إلقاء الحجارة على القطارات، معلقًا: "القطارات سعرها غالى ودى ملككم وحرام ندمرها".

كما دعا إلى الحرص على دفع التذكرة من أجل تطوير الخدمة وعدم دخول المحطات إلا من الأبواب المخصصة.

وأيضَا دعا العاملين بالسكة الحديد، الانضباط فى المواعيد والمحافظة على المعدات والتعامل مع المواطنين بخلق حسن، للوصول إلى نهاية التطوير بسلام وأمان.

وتابع: "بوعد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بالعمل 24 ساعة وبذل كل جهد بأمانة وشرف".