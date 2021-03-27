عاجل.. وزير النقل: لن يكون هناك عربة قطار قديمة بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن هناك 3 خطوط رئيسية للسكة الحديد إجمالى طولها 2.000 كيلو متر وهى خط القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – أسوان وبنها – بورسعيد.

ولفت إلى أن هناك 3 شركات عالمية تعمل على تطوير نظم الإشارات على هذه الخطوط مع شركات مصرية متخصصة، وسيتم الانتهاء من ذلك فى 30 يونيو 2022، وستكون الخطوط آمنة بالكامل.

وأوضح وزير النقل، أنه بدخول القطار السريع الخدمة سيخفف الضغط على خطوط السكة الحديد وستتحسن الخدمة.