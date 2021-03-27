سعفان: متابعة دورية للمنشآت التى يعمل بها ذوو الهمم

جدة - نرمين السيد - قام فريق عمل من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت التى يعمل بها ذوو الهمم والعزيمة لمتابعة تشغيلهم، والاطمئنان على وجودهم داخل مكان العمل وتوفير كل الوسائل اللازمة لدعمهم، بما يؤكد دمج تلك الفئة فى محيط العمل مع غيرهم من الأصحاء، فضلا عن تمتعهم بما يتمتع به غيرهم من العاملين.





وقال مدير المديرية ياسر سعيد إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواصل مع هذه الفئة دوريا لمعرفة احتياجاتهم أولا بأول ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وحصولهم على كامل حقوقهم، فضلا عن تضافر جهود جميع المسؤولين وجمعيات المجتمع المدنى لدعم أبنائنا من ذوى الهمم، والعمل على التأهيل المجتمعى للمخالطين لهم من خلال الإدارات المختصة بمديريات القوى العاملة ومراكز الشباب والمدارس والتعاون بين جميع الجهات من أجل التعامل الأمثل مع هذه الفئة فى مختلف المجالات.

بدأت متابعة هذه الفئة بزيارة لجمعية كاريتاس مصر، حيث كان فى استقبال مدير المديرية، الأب بيشوى مدير الجمعية، وتم تفقد نشاطها وما تقدمه من خدمات فى تدريب وتأهيل ذوى الهمم، وخصوصا ذوى الإعاقات الذهنية منهم من خلال وحدة التخاطب، والأنشطة الرياضة، والمكتبية، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمورهم وذويهم والعمل على تدريبهم على حل جميع المشاكل التى تواجه الأسرة وذوى الهمم.

كما قام فريق العمل بزيارة موقع آخر بالمنشآت التى يعمل بها ذوو الهمم فى مدرسة نوتردام، وصيدلية الطيبى، ومطعم سان جيوفانى، للاطمئنان على أوضاعهم وطبيعة الأعمال التى يكلفون بها وملاءمتها لحالتهم الصحية، فضلا عن التأكد من تلبية احتياجاتهم وحصولهم على كل حقوقهم من قبل أصحاب العمل.

ضم فريق العمل الذى قام بالزيارات صبحى جرجس وكيل المديرية، وناجية عباس، مسؤول التشغيل بإدارة بحوث العمالة.