عاجل.. عاهل الأردن يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأعرب العاهل الأردنى خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر فى هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
من جانبه، توجه الرئيس السيسى، بالشكر للملك الأردنى لحرصه على تقديم التعازى فى ضحايا الحادث، مؤكدًا خصوصية وقوة العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين المصرى والأردنى.
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