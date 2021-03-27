عمارة لـ دوت الخليج: أخطاء الإهمال لا تغتفر.. وننتظر نتائج التحقيق فى حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعازى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، متمنيا الشفاء الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أننا فى انتظار نتائج جهات التحقيق.





وأشار عمارة فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، إلى أننا نواجه العديد والعديد من التحديات سواء الخارجية أو الداخلية ونخوض معركتى البناء والبقاء، متابعا: "وبكل صراحة خندق الدولة لا يجب أن يبقى فيه مقصر أو فاسد لأن أخطاء زهق الأرواح نتيجة الإهمال لا تغتفر". وأضاف: لا نحتاج المقارنات بحوادث القطارات فى الدول ولكن نحتاج بأن نستهدف أن نكون مثال يحتذى به دوليا فى العمل وتحويل المستحيل للممكن ونحن بالفعل نستطيع. وتابع: نعزى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على مصابنا جميعا ونشكر أهلنا فى سوهاج لما أظهروه من تفانى وبسالة وهذا ليس بجديد على أهلنا فى الصعيد.

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