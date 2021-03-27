السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سيراليون

قدم السفير محمد منير لطفي سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى سيراليون، أوراق اعتماده إلى الرئيس السيراليوني "جوليوس مادا بيو"، ناقلاً تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكداً تطلعه للعمل على ‏تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن في مختلف المجالات، ودفع التواجد الاستثماري المصري، فضلاً عن رعاية مصالح الجالية المصرية في سيراليون.

ومن جانبه، طلب الرئيس السيراليوني نقل تحياته لأخيه السيد رئيس الجمهورية، كما أكد دعمه للسفير المصري لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة، وأشار إلى تقديره للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر إفريقياً ودولياً، مشيداً بالجهود التي تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية.