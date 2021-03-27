ننشر حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة

تسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالدقهلية .. إتحاد المصريين في أوروبا يشيد بمبادرة "سجل نفسك "

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من 18 إلى 26 مارس الجاري- أهمها كان جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان في محافظة الدقهلية لحضور احتفالية كبرى لتسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، وتسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة بالمحافظة ، وعقود عمل لذوي الهمم والعزيمة ، وزراعة أشجار بالمحافظة ضمن مبادرة هنجملها ، ، فضلاً عن عقد لقاء مهم مع إتحاد المصريين في أوروبا في إطار مبادرة "سجل نفسك " والتى تردد صداها في العالم أجمع ، إلى جانب تحصيل 2.1 مليون جنيه مستحقات للمصريين.

وعن ما جاء بالحصاد الأسبوعي ، واصل وزير القوي العاملة ، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام ، بزيارة لمحافظة الدقهلية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار قام الوزير يرافقة المحافظ الدكتور أيمن مختار بتسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة، كما سلم الوزير والمحافظ 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمحافظة ، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة ، واهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما التقي وزير القوى العاملة ، ومحافظ الدقهلية ، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة ، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ، وتم تسليم شهادات الدورات التدريبية علي مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة والسباكة الصحية بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تم تكريم ١٧ من العاملين بمديرية القوي العاملة بالدقهلية تقديرا لجهودهم المخلصة في أداء العمل وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة .

وشارك الوزير والمحافظ في زرع 1050 شجرة زيتون داخل وخارج ديوان المحافظة، ضمن مبادرة "هنجملها".

كما شهد حصاد الأسبوع لقاء وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا ، وجمال عبد المعبود نائب رئيس الإتحاد ، وولاء مرسي المتحدث الرسمي للاتحاد ، وسلوي جمعة مسئولة المرأة بالإتحاد ، لبحث سبل التعاون مع الوزارة فى مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين بالخارج، وخاصة فى دول أوروبا ، ومعرفة الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المبادرة .

وأكد الوزير ضرورة إعداد بيان رسمي من اتحاد المصريين فى أوروبا ، يوضح فيه عضوية الاتحاد وأعدادهم ، ومجلس إدارته والخدمات التي يقدمها الاتحاد للمصريين العاملين فى الخارج .

من جانبه شكر رئيس الاتحاد ، الوزير على حسن الاستقبال ، مؤكداً أهمية عمل وزارة القوى العاملة فى خدمة المصريين العاملين فى الخارج ، مشيدا بالمبادرات التي تطلقها من أجل صالح الدولة المصرية والعمال على وجه الخصوص ، لافتا إلي أنها يتردد صداها فى أنحاء دول العالم وخصوصاً مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين فى الخارج .

و تابع الوزير، مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج حملة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها .

وأكد الوزير أنه على جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج ، على موقع الوزارة الرسمي.

وأعلن سعفان - خلال الأسبوع- إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعة الرابعة والخامسة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج ، وقطاعات أخري، كاشفا عن أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق لهذه القطاعات بسبب (كوفيد - 19) وصل إلي مليار و 49 مليونا و98 ألف جنيه ، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملا ، يعملون في 81 ألفاً 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

و هنأ سعفان ، اللواء أركان حرب خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق خالداً في ذكرى يرفع العلم المصري علي طابا في يوم 19 مارس من عام 1989 والتي كانت أخر بقعة من الأرض تم استرجاعها .

كما نعى الوزير ، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس اتحاد محلي عمال القليوبية الذي وافته المنية أمس الأربعاء، وتقدموا بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستصلاح الأراضي والنقابة العامة، واتحاد العمال ، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 8307 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وأسوان وبورسعيد ، بلغت 7 ملايين و 972 ألف جنيه ، والتفتيش على 2207 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 4628 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4628 عاملا.

ووقع ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، والدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بروتوكولا للتعاون بين الجانبين ، يقضي بعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية في مجال ميكانيكا السيارات، وتشغيل وصيانة الماكينات، واللحام المتطور، وكهرباء التركيبات، والتبريد والتكييف، ولف المواتير.

وتابع سعفان سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مديرية القوي العاملة بسوهاج سلمت شهادات إتمام الدورة التدريبية الأولى من نوعها لذوي الهمم لـ 15 متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية على مهنة "الإنترنت والتسويق الإلكتروني" ،واستمرت شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية ، بالاضافة الى بدء دورة ريادة الأعمال للمستثمرين الجدد بالوحدات الصناعية بغرب جرجا التي تنظمها المديرية بمركز التدريب المهني وتستمر حتي الخميس المقبل لـ 18 مستثمراً، بالإشتراك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 278 ألفا و526 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي مليون و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمساعدة العامل المصري "سمير.ش.هـ" (مهندس كهرباء) في الحصول علي مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة راتب 5 شهور من كفيله شركة الاتحاد الهندسي بإجمالي 221 ألفا و575 ريالا وتم تحويلها علي حسابه بالبنك العربي ، كما نجح المكتب فى توفير 20 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بمجموعة محمد يوسف الناغي من أكبر الشركات بالمملكة بجدة، براتب أساسي 2350 ريالا وتأمين طبي ، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء علي ما تحقق من مبيعات.

واخيراً تلقى الوزير ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أشار في÷ إلي أنه نجح فى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري"أشرف.ع.ع.ح"، والذى كان يعمل بإحدى الشركات القابضة بالرياض، وبلغت إجماليها 259 ألفا و216 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي مليون و75 ألفا و746 جنيها مصريا تقريبا.