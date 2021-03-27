تنظيم ندوة افتراضية برعاية السفارة المصرية في موريشيوس لبحث فرص الاستثمار في...

في إطار التعاون المشترك بين مصر وموريشيوس، تم تنظيم ندوة افتراضية برعاية السفارة المصرية في بورت لويس وشركة "بيوكوم" للخدمات الدوائية لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الصحي بين الدولتيّن.

واستعرضت السفيرة د.علياء برهان مزايا نظام آلية تسوية المدفوعات في تجمع الكوميسا، الذي تعد مصر وموريشيوس عضوتان به، وتوفر بموجبه البنوك المركزية المنضمة للنظام ضمان سيادي لمعاملات البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركات سواء المصدر أو المستورد بالشكل الذي يضمن سهولة انسياب المعاملات. وأكدت على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وموريشيوس لا سيما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات.

وحضر من الجانب المصري نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص في مصر، على رأسهم المهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، والدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للصناعات الدوائية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، حيث قاموا باستعراض إمكانيات مصر في الصناعات الدوائية وقدرتها التصديرية لتغطية احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.

وفي إطار الندوة، استعرض المتحدثون الموريشيون بيئة الأعمال في البلاد ووجود منطقة حرة بها، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين فيما يتعلق بسهولة تحويل الأرباح، والمعاملة الضريبية.

هذا، وتُعد الندوة جزء من فعاليات مستمرة تنظمها السفارة المصرية في بورت لويس بهدف مضاعفة معدل التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس، واستخدام موريشيوس كبوابة لانطلاق المنتجات المصرية في أسواق دول تجمعي الكوميسا والسادك، فضلاً عن خلق فرص للاستثمار في السوق الموريشي الجاذب.