الرئيس التونسى يعزى السيسى فى حادث قطار سوهاج

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسيد الرئيس في حادث قطاري سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد علي اللفتة الكريمة، مثمناً سيادته المواقف التونسية الداعمة لمصر والتي تعكس الأخوة التي تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.
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