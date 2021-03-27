رئيس مجلس الوزراء يتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تقدم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، قائلا: "انتهز هذه الفرصة.. ونبتهل وندعو الله جميعا أن يسلم مصر ويحفظها من كل سوء.. ودائما وابدا تحيا مصر".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده رئيس الوزراء بحضور وزراء الصحة والنقل والتضامن، للحديث عن تداعيات حادث قطارى سوهاج.
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