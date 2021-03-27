ملك الاردن يقدم التعازى للرئيس السيسى فى ضحايا حادث سوهاج

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد أعرب جلالة الملك الأردني خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن الأردن حكومةً وشعباً مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
من جانبه، توجه السيد الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.
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