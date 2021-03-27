صور.. زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة النقل يزوران مصابى قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - زار صباح اليوم، النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، المصابين فى قطارى سوهاج، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعى للاطمئنان على صحتهم والتأكد من أداء الخدمة الصحية على أكمل وجه، والتأكد من عدم وجود أى تقصير.





يذكر أن النائب علاء عابد، أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائرة طهطا وجهينه وطما، لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة. وأيضا شكلت لجنة النقل والمواصلات وفدا برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب حسام عاشور والنائب أحمد سعد والنائب مصطفى محمود، لتفقد مكان الحادث، والاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قطارى سوهاج.

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