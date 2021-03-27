تحركات سريعة.. الدولة تتصدى لاختبار قطارى سوهاج وعقار جسر السويس

جدة - نرمين السيد - تحركات الدولة المصرية فى حادث قطارى سوهاج كانت سريعة وعلى جميع المستويات، فور ظهور بث مباشر لأحد الشباب من داخل القطار ظهر أمس الجمعة.

السيسى يتابع حادث قطارى سوهاج

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حادث قطارى محافظة سوهاج، ووجه بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق فى الحادث وكشف الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات.

كما وجه الرئيس بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحه والتضامن الاجتماعى والنقل، لموقع الحادث لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية.

وقال الرئيس: تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج.

وأضاف الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع: إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

رئاسة الوزراء تتحرك

وأعلن مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع مع وزيرى النقل والصحة، الحادث كما كلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وكلف مدبولى، بسرعة نقل جميع المصابين إلى المسشتفيات لتلقى الرعاية الطبية العاجلة، كما أمر بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك، كما تم تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وزيرا الصحة والنقل يتوجهان إلى سوهاج.. وإعلان عدد الضحايا المبدئى

على الفور توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث التصادم، كما زار وزير النقل المهندس كامل الوزير المصابين داخل المستشفى.

وقطعت وزارة الصحة الطريق على الشائعات، بإعلان عدد الضحايا المبدئى خلال بيان صحفى، أوضحت فيه وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين فى الحادث.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهى: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وتوالت البيانات المتعلقة بعدد الضحايا وتطورات حالتهم الصحية.



النائب العام والنيابة العامة.. جهات التحقيق تبدأ عملها

بدوره أمر النائب العام بالتحقيق العاجل فى حادث اصطدام القطارين، كما قرر التوجه إلى مقر الحادث لمتابعته بنفسه، بينما انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

كما أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

مدبولى يصل مستشفى سوهاج لزيارة المصابين

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، يرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إلى مستشفى سوهاج التعليمى لمتابعة حالة مصابى الحادث.

واطمأن رئيس الوزراء، على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، لا سيما وأن هناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

التضامن والأزهر يصرفان تعويضات للضحية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة لمصابى وأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج.

وأكدت أنه فى العادة كان تعويض المصاب حوالى 10 آلاف جنيه، ولكن الرئيس وجه برفع المبلغ من 20 إلى 40 ألف جنيه، طبقا لحدة الإصابة وعدد ساعات البقاء فى المستشفى، ويرتفع التعويض إلى 75 ألف جنيه لمن تسبب له الحادث فى إعاقة وقد تزيد إلى 100 ألف، كما أن المتوفين تم مضاعفة التعويض من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، إضافة إلى مساهمة مؤسسات الدولة المختلفة فى مضاعفة هذه الأرقام.

كما وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين فى الأزهر، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة قدرها 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و25 ألفا للمصاب، فى حادث تصادم قطارى سوهاج.

انهيار عقار فى جسر السويس

ولم يختلف الأمر كثيرا فور وقوع عقار مكون عدة طوابق بمنطقة جسر السويس فى القاهرة، فجر اليوم السبت، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وأغلقت قوات الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور المؤدية إلى عقار جسر السويس، ووضعت العلامات الإرشادية التى تؤكد غلق الطرق لتسهيل عمل رجال الحماية المدنية، كما فصلت شركة الكهرباء، التيار عن موقع الانهيار، كما تم فصل الغاز الطبيعى عن المنطقة لتسهيل عمليات رفع الأنقاض.

وانتقل محافظ القاهرة خالد عبد العال، لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقرر خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

النائب العام يأمر بالتحقيق.. والنيابة تعاين موقع الانهيار

وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بالتحقيق العاجل فى حادث انهيار عقار بجسر السويس.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان، فى الحادث، لكشف ملابسات الواقعة، كما أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.