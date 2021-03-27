إنفوجراف.. العالم يعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب العاهل الأردنى، خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر فى هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.