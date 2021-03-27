إنفوجراف.. تعويضات الدولة لـ ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الجهات التى صرفت تعويضات لأسر الضحايا فى الحادث الأليم. وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه بصر 10 آلاف للمتوفى، و5 آلاف لكل مصاب، فيما وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصرف 50 ألف جنيه للمتوفى، و25 ألفًا للمصاب.

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