القوى العاملة : تعيين 652 شاباً واستخراج 567 شهادات قياس...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 652 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم شابان من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2253 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 567 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ 40 متدرب .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضراً سلامة وصحة مهنية و 11 حالة غلق إداري و 6 ندوات توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1090 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2800 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية ، تم تسوية 8 منها ، وإحالة 31 للمحكمة العمالية ، و 44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة .