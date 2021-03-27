أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 652 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم شابان من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2253 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 567 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ 40 متدرب .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضراً سلامة وصحة مهنية و 11 حالة غلق إداري و 6 ندوات توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1090 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2800 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية ، تم تسوية 8 منها ، وإحالة 31 للمحكمة العمالية ، و 44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة : تعيين 652 شاباً واستخراج 567 شهادات قياس... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.