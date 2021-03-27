انت الان تتابع تفاصيل خبر دعاء ليلة النصف من شعبان وأسماؤها وموعدها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في حياة المسلمين العديد من الليالي الهامة والأيام التي يضاعف فيها العمل والأجر والحسنات، لما في تلك الليالي من فضل عظيم، ومن الليالي التي يتم الاحتفال بها كل عام هي ليلة النصف من شعبان والتي يتنزل فيها الله عزو وجل إلى السماء الدنيا كما قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم منادياً عباده، قائلاً ألا من مستغفر لأغفر له، ومن الليالي التي يتم الاحتفال بها أيضاً هي ليلة القدر في شهر رمضان والتي قال فيها الله عز وجل في قرآنه الكريم بأنها خيراً من ألف شهر.

دعاء ليلة النصف من شعبان وأسماؤها وموعدها

ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي تسبق يوم 15 من شهر شعبان، وهي الليلة التي تم فيها تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس في فلسطين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث كانت قبلة المسلمين الأولي هي بيت المقدس في فلسطين، ثم تم تحويلها في ليلة النصف من شعبان إلى البيت الحرام في مكة المكرمة.

ولليلة النصف من شعبان العديد من الأسماء التي يتم بها وصف تلك الليلة المباركة لما لها من مكانة خاصة لدي المسلمين ومن أسمائها ما يلي:-

ليلة الدعاء.

ليلة الإجابة.

الليلة المباركة.

ليلة الشفاعة.

ليلة القسمة.

ليلة الغفران والعتق من النار.

ولقد وردت عن النبي محمد صلي الله وسلم أحاديث عن فضل ليلة النصف من شعبان وفضل الدعاء بها، والأدعية المستحبة في تلك الليلة المباركة وذلك كما يلي:-

وقد أعلنت وزارة الأوقاف أن ليلة النصف من شعبان لعام 2021 تبدأ من مغرب السبت الموافق 27 مارس 2021 وحتى فجر اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021.