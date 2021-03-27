وزير الإنتاج الحربى ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير فى بيان صحفى، عن خالص تعازيه لأسر وأهالى الضحايا الذين توفاهم الله فى الحادث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متوجهاً بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
وأشار الوزير "مرسى"، إلى أن التكليفات الرئاسية التى صدرت فور هذا الحادث الأليم الذى يعتصر قلوبنا تعكس إصرار الدولة على أن ينال كل من تسبب فى هذا الحادث الجزاء الرادع .
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