سفير اليابان يزور حديقة حيوان الجيزة ويلتقط صورا مع الأسد

جدة - نرمين السيد - زار ماساكى نوكى سفير دولة اليابان، حديقة حيوان الجيزة وكان فى استقباله الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وأبدى اهتمامه بالحيوانات المصرية خاصة الحيوانات المرسومة على المعابد الفرعونية.





زار السفير، خلال جولته بحديقة الحيوانات المصرية، أبو عدس وأبو حراب سودانى والكبش الأروى، والأوز الفرعونى وأبو منجل المقدس والرخمة المصرية، وأبدى اهتمام بالغ بالزواحف المصرية خاصة الكوبرا المصرية والحية المقرنة، كما أبدى اعجابه بالحالة الجيدة للزواحف وأماكن إعاشتها. والتقط السفير صورا مع عدد من الحيوانات على رأسها الأسد.

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