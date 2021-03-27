أسامة ربيع: السفينة الجانحة لم تسبب أى تلوث.. وعدد السفن فى الانتظار 321

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ترتيب السفينة العالقة بالقناة إيفر جرين فى قافلة الجنوب كان رقم 13، وطولها 400 متر، وعرضها 95 مترا بارتفاع 52 مترا، لكن جنوحها لم يتسبب فى أى تلوث أو بقع من الزيت أو وفيات وإصابات.





وأضاف ربيع، خلال مؤتمره الصحفى الآن، أنه "فور وقوع الحادث تحركنا بثلاث قاطرات من العمال وتعاملنا مع السفن داخل المجرى الملاحى بشكل سريع، لأن السفينة أغلقت المجرى الجنوبى، لافتا إلى أن عدد السفن فى الانتظار 321 سفينة.

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