نقابى عمالى: المصريون على قلب رجل واحد مع الرئيس ضد الساعين لتعطيل التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد هانى عبدالمجيد، النقابى العمالى، عضو شعبة البترول، دعمه الجهود الدبلوماسية للدولة المصرية بإعلانه رفض الشعب المصرى التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية عبر حملة شعبية، وذلك ردا على الحملة التى يقودها أهل الشر ضد الدولة المصرية لوقف قاطرة التنمية فى البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال عبدالمجيد، فى بيان صحفى، إن الدول التى تدعى رعايتها الحرية والديمقراطية هى أولى الدول التى تنتهك حقوق الإنسان داخل بلادها وخارجها، فقد رأينا جميعا كيف تعاملت فرنسا مع مظاهرات ذوى السترات الصفراء، وكيف تتعامل الشرطة الأمريكية مع المواطنين السود، وكيف تعاملت الإدارة الأمريكية مع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، وكيف تتعامل بعض الدول الأوروبية مع المواطنين العرب واللاجئين والأفارقة، لافتا إلى أن هذه الأحداث بأكملها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الدول تهدف فقط إلى التدخل فى الشؤون الداخلية لتنفيذ أجندات خاصة بها، تعرقل مسيرة النمو الداخلية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار إلى أن المصريين جميعا رهن إشارة الدولة المصرية، وهم على استعداد لإعادة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال الإجراءات الواجبة والضرورية التى يتخذها لحماية البلاد من أهل الشر، لافتا أن حملته التى أطلقها لمواجهة التدخل فى شوؤن مصر لاقت صدى كبيرا بجميع محافظات الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، وأعلنت كثير من العائلات والمواطنين ثقتهم وتأييدهم للرئيس السيسى، ورفض التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية، وإيصال رسالة إلى دول الغرب بأن المصريين على قلب رجل واحد، فمصر بلد الحضارة والمحبة والسلام، وبلد الأمن والأمان التى احتضنت ملايين البشر ممن خربت أوطانهم الأجندات السياسية المسمومة.

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