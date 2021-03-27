عاجل.. رئيس قناة السويس: نقدم كل الخدمات اللوجستية المطلوبة للسفن المنتظرة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تقدم كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للسفن الواقفة فى الانتظار، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة عمل لحل الأزمة.





وتابع، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن أول إجراء كان الغطس لرفع المسح، وعلى أساس ذلك اتخذنا قرار الاعتماد على قاطرات لشد السفينة. وأكد أسامة ربيع: نعلم أن الأعماق فى منتصف القناة تصل إلى حوالى 120 مترًا، لكن على الأجناب 5 أمتار، وبالتالى كانت عملية التكريك مهمة ليحدث الشد، وكنا نعمل 22 ساعة على مدار اليوم من أجل المد والجزر والتيار فى قناة السويس.

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