جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن ما ظهر فى الصورة المتداولة ليس أعمال تكريك، إنما كان يتم إصلاح البنك حتى لا ينهار، لافتا إلى أنه فى الوقت ذاته كانت القاطرات تقوم بعملها من المقدمة والخلف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تعليق رئيس قناة السويس على صورة الكراكة المتداولة: ليس أعمال تكريك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.