جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس وكل توابعها ستوديو الملكة للتسجيل الصوتى والمرئى داخل كنيسة القديسة العذراء مريم بالأربعين.



جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس وكل توابعها ستوديو الملكة للتسجيل الصوتى والمرئى داخل كنيسة القديسة العذراء مريم بالأربعين. وكما تم افتتاح وتدشين القناة الإذاعية الرسمية بإيبارشية السويس تحت اسم راديو 5_14 ، تحت شعار "أنتم نور العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف السويس يفتتح ستديو وراديو كنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.