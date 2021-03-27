الرئيس اللبنانى يعزى السيسي فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معزيا فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.

وجاء فى برقية الرئيس اللبناني: "ببالغ الأسى، تابعت الأنباء الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة عن تصادم قطارين فى محافظة سوهاج، وقد أدت إلى سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح العشرات منهم، أن هذه الحادثة الأليمة تدمى القلوب، وهى حصلت فى بلادكم الشقيقة التى ما كانت يوما للبنان وشعبه إلاّ السند والعضد".

وأضاف الرئيس عون فى برقيته: "إنّنى إذ أشاطركم شديد الألم، أتقدم منكم، شخصيا، ومن أبناء الشعب المصرى الشقيق، بأحّر التعازى، سائلا القدير أن يسكن الضحايا فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا إليه الدعاء أن يدفعكم إلى تجاوز ألم هذا المصاب الجلل، لتبقى مصر الشقيقة، درّة النيل وعنوان العزّة".

وفى ذات السياق، أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، عن خالص التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر، فى ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وقال جعجع - فى بيان اليوم - "أتوجه بأحرّ التعازى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى عموما، الذى لطالما وقف إلى جانبنا كلبنانيين فى الشدائد والملمات".

وأضاف: "ولأهالى ضحايا حادث اصطدام قطارى صعيد مصر فى سوهاج أقول: نحن كلبنانيين أكثر من يفهم شعوركم اليوم بمصابكم الأليم لأننا ذقنا مرارته مرارا وتكرارا، حيث تمثل آخر فصوله بانفجار ميناء بيروت البحرى، لذا ندعو الله أن يمن بالشفاء على الجرحى ويواسيكم برحمته تعالى".