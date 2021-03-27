بعث الرئيس الصينى "شى جين بين" اليوم السبت ببرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتعزية فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج. وأعرب بينج –فى البرقية- عن شعوره بالصدمة عندما علم بالحادث الذى تسبب فى خسائر فادحة، وقال بينج أنه بالإنابة عن الصين حكومة وشعبا وكذلك بالأصالة عن نفسه، أنه يعرب عن عميق تعازيه فى الضحايا، وخالص تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يعزى السيسى فى ضحايا حادث سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.