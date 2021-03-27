عاجل.. رئيس قناة السويس: العاصفة الترابية ليست وحدها سبب جنوح السفينة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مقدمة السفينة الجانحة اصطدمت برصيف القناة، وبالتالى كان لا بد من تكريك هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هناك عدة قاطرات حاولت سحب السفينة.





وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إلى أنه تم الدفع بعدد من الحفارات الأرضية و5 قاطرات لسحب السفينة، كما تم تغيير مواعيد القوافل حتى الانتهاء من سحب السفينة، موضحا أن نتائج الأعمال فى اليوم الأول لم تكن مجدية، خصوصا أن الحادث سيئ وليس من السهل التعامل معه. وأكد ربيع، أن سرعة الرياح والعاصفة الترابية لم تكن السبب الرئيس فى جنوح السفينة، بل هناك عدة عوامل أخرى تسببت فى ذلك.

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