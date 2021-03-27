عاجل.. أسامة ربيع: لدينا سيناريوهات بديلة حال تعثر تعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع يوميا ما يحدث لتعويم السفينة، وأن الدولة كلها تتابع الحادث، ولا يمكن إخفاء أى شىء يتعلق به.

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