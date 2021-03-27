جدة - نرمين السيد - أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لديها قدرات للتعامل فى مثل هذه الحوادث، ودائما نطور فى المعدات، لافتًا إلى أن الكراكة "مهاب مميش" تحركت من هولندا فى طريقها إلى مصر، وهى أحدث كراكة فى الشرق الأوسط وتم التعاقد معها لتخدم قناة السويس.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: لدينا كافة الإمكانيات ونحرص على تطوير معدات هيئة قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.