جدة - نرمين السيد - قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السيناريو الثالث الذى قد تلجأ إليه القناة لتعويم السفينة الجانحة هو تفريغها من الحاويات باستخدام سفينة أخرى ثم سحبها، ونأمل بتجنب هذا السيناريو.





وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إلى أنه ليس هناك حديث عن فرض غرامات حاليا على الشركة صاحبة السفينة، ولكن بعد الانتهاء من تعويم السفينة سيتم دراسة هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا الحادث لن يؤثر على قناة السويس، ولن نفقد أى عملاء ومن الممكن أن يتم تقديم حوافز للسفن المتعطلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قناة السويس يكشف السيناريو الأخير لتعويم السفينة: نأمل تجنبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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