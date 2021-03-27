رئيس قناة السويس: أكبر شركات الإنقاذ فى العالم تشارك بعملية السحب

جدة - نرمين السيد - قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم السفينة الجانحة وارتفاعها ونوع التربة التى تتكون أغلبها من الصخور إضافة إلى المد والجزر المرتفع، جعل التعامل معها أمر صعب.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن أكبر شركات الإنقاذ فى العالم تشارك فى عملية السحب، وأن الشركة الهولندية أشادت بإجراءات التعامل مع الحادث. وأشار إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات للتعامل مع السفينة، موضحا أن الكراكات تعمل على سحب الرمال من أسفل السفينة، وكان هناك بوادر أمل مساء أمس بعد عمل محركات مؤخرة السفينة، إلا أنها توقفت بسبب المد والجزر.

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