وزير النقل: سنترك مجال الحديث عن أسباب حادث قطارى سوهاج الأليم للنائب العام

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير النقل إلى أنه سيترك مجال الحديث عن أسباب حدوث الحادث الأليم للنائب العام، الذى سيقوم بالإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة بالحادث؛ حتى لا نستبق الأحداث، وبما لا يؤثر على سير التحقيقات، مستعرضا بعض أبعاد خطة تطوير السكك الحديدية الحالية والأعمال الجارى تنفيذها به حالياً، وما هو مستهدف، وكذا الإجراءات التى سيتم تطبيقها بعد الحادث.

وفى ضوء ذلك، أوضح وزير النقل أنه من واقع خطة تطوير السكك الحديدية منذ أن تم تكليفه بتولى مسئولية وزارة النقل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فإنه تم رصد حوالى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التى تشمل 10 آلاف كيلومتر طولى، من إجمالى 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل.

وأضاف أن ذلك يتم تنفيذه جنبا إلى جنب إقامة شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالى 1800 كيلو تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازى مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.

وشرح وزير النقل تفاصيل بنود المخصصات المالية الموجهة لقطاعات الوزارة فى إطار تحديثها وتطويرها، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مبلغ الـ 225 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة.

كما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، فضلاً عن المخصصات المالية لتطوير السكك الحديدية والمحطات والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير الإشارات، وهى موضوع اليوم، بتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالى 27 مليارا، ويتم ذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشرى والعناية به والتى تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لها.

وأضاف وزير النقل أن خطة التطوير تضمنت ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة العاجلة التى تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش، وإنشاء "معهد وردان" للنهوض بالعنصر البشرى، وتخريج كوادر جديدة فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وقد تم الانتهاء بالفعل من ذلك فى 30 يونيو 2020، كما تتضمن الخطة مرحلة أولى من التطوير الشامل وتنتهى فى 30 يونيو 2022، والتى تشمل الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن 110 جرارات، وتطوير الـ 81 جرارا الحالية "جينرال إليكتريك"، ثم توريد 6 قطارات إسبانية، التى سيبدأ وصولها اعتبارا من يوليو المقبل، ثم 1300 قطار روسى جديد، وتطوير 3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، بهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى تطوير جميع العربات القديمة، بحيث يكون هناك إما عربات روسى كبيرة أو تكون كافة العربات مطورة.

ولفت وزير النقل إلى أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالى ألفى كيلو تقريباً "القاهرة - أسوان"، و"القاهرة - الإسكندرية"، و "بنها - بورسعيد"، التى يتم العمل على تطويرها حالياً، وتقوم بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة، ومن المتوقع انتهاء العمل منها بالكامل فى 30 يونيو 2022، مؤكداً أنها ستكون خطوط آمنة بالكامل بواسطة المعدات التى سيتم استخدامها ودون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف وزير النقل أن الأسبقية الثانية التى سيتم الانتهاء منها فى منتصف عام 2024 تشمل باقى الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقى العربات و1000 عربة بضائع، و200 عربة نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية، التى تصل أطوالها إلى 8000 كيلومتر، وتشمل خطوط الضواحى، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً بالخطوط الرئيسية ثم خطوط الضواحى مثل الخطوط الواقعة فى مراكز مثل شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، وكل الخطوط البالغ طولها 8 آلاف كيلومتر وباقى المزلقانات والمحطات ستنتهى فى منتصف عام 2024.

وأوضح أنه بدخول القطار السريع إلى الخدمة فى منتصف عام 2024، سيعمل على تخفيف الأحمال عن الخطوط الحالية، خاصة خط الصعيد الذى يخدم حالياً جميع خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد الموازى لخط النيل والذى يمر بكل المراكز والقرى وكل المحافظات، والمطلوب منه التوقف فيها وأن يخدم الأهالى، وهذا الكم الهائل من البشر أثناء تحركهم، وبالتالى عند تشغيل الخط السريع فى الظهير الصحراوى لهذه المدن سيخفف العبء عن المتنقلين بين تلك المناطق، بما يتيح فرصة لتحسين الخدمات على الخط القديم.

وأكد وزير النقل على أهمية الاستمرار فى تنفيذ خطط تطوير السكك الحديدية، وخاصة ما يتعلق بنظم التحكم، بما يضمن سلامة وأرواح المواطنين، وعدم حدوث أى مشكلة.

كما أكد أن ما يتعلق بإغلاق مرفق السكك الحديدية لحين الانتهاء من مختلف أعمال التطوير، هو أمر مرفوض؛ نظراً لما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة فى انتقالات المواطنين، حيث إنه ينقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من المواطنين محدودى الدخل، وبالتالى فإن الحل الذى تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار والتى تتحكم فى حركة القطار ومنعه من التحرك فى حالة وجود أى عطل أو وجود أى مزلقان مفتوح أو أى إغلاق من جانب نُظم الاشارات.

كما لفت إلى أنه مع حدوث ذلك فإنه من الممكن تحمُّل بعض التأخيرات، وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات، مؤكداً أن تطبيق مثل هذا الحل يأتى فى إطار جهود الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وفى الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه وكافة العاملين بقطاع السكك الحديدية يتألمون لوقوع هذا الحادث الأليم، متعهدين ببذل قصارى الجهود لخدمة المواطنين، ولتقديم خدمة مميزة، معربا عن أمله فى قيام الركاب بمساعدة الوزارة والعاملين بها فى تحسين بعض السلوكيات، حتى يستطيعوا تقديم الخدمات بسهولة ويسر، ضاربا المثال على ذلك بالباعة الجائلين.

ودعا الجميع وليس فقط وزارة النقل أو الشرطة، إلى مكافحة هذه الظاهرة للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وعدم عبور السكك الحديدية من غير الأماكن المخططة "المزلقانات المخططة"، وعدم إلقاء الحجارة على الجرارات المتحركة؛ حتى لا يتسبب ذلك فى إحداث إصابات وتدمير للجرارات.

وقال الوزير: "هذه الجرارات ملككم، وسعرها مرتفع، لا يجب تدميرها".

كما شدد على ضرورة عدم التهرب من دفع تذاكر ركوب القطار والتى تساعد فى تطوير السكك الحديدية، وضرورة دخول المحطات من الأبواب الرئيسية لها.

وفى سياق متصل، أشار وزير النقل إلى أنه سيعقد عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفى اجتماعا للعاملين بقطاع السكك الحديدية، فى كافة المناطق، للتنبيه بضرورة تحقيق الانضباط فى المواعيد، ودعوتهم لتحمل العمل خلال الفترة المقبلة بمواصلة الليل بالنهار لاستكمال خطة التطوير، والمحافظة على المعدات والمهمات والتعامل مع الجمهور معاملة حسنة، للوصول لنهاية مرحلة التطوير بسلام وأمان، وعاهد الوزير الجميع، وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجميع المصريين بمواصلة العمل على مدار الساعة وبذل قصارى جهدنا بأمانة وانضباط وشرف.