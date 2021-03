الفريق أسامة ربيع يوضح حقيقة الصور المتداولة على السوشيال ميديا لإنقاذ السفينة

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تعليقات رواد السوشيال ميديا على حجم الكراكات التي كانت تنقذ السفينة الجانحة، قائلا: "مكنش الغرض طبعا إننا نحركها بدول، إحنا كنا بننقذ التانك بتاع السفينة".

وتم عرض فيلم تسجيلي كامل بخصوص عمليات إنقاذ السفينة الجانحة بشكل مفصل، خلال مؤتمر صحفي، موضحا خلاله ما تم من إجراءات تغيير حركات القوافل لتيسير الحركة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس عدم وجود أي إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب السفينة الجانحة فى القناة.

كان العالم بأجمعه قد شهد خلال الأيام الماضية واحد من أهم الأحداث الاقتصادية وهو جنوح سفينة بنمية في قناة السويس المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أصاب حركة الملاحة بالشلل ورفع أسعار النفط عالمياً بنسب وصلت لـ5%.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء الماضي، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يذكر أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ مترا، وعرضها ٥٩ متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدين على إلتزامنا بموافاتكم بتطورات الموقف أولاً بأول.