عاجل.. ربيع: التحفظ على كل الوثائق المسجلة والمكتوبة بالسفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إلى أن الشغل الشاغل للهيئة هو تعويم السفينة وإعادة الحركة إلى طبيعتها، وندرس الاستعانة بالعروض الدولية المقدمة لتعويم السفينة.

وأوضح ربيع أن هناك عدة أخطاء وراء وقوع الحادث، وسيتم معرفة كل تلك الأمور بعد إجراء التحقيقات.

وأكد أنه تم إبلاغ طاقم السفينة بالتحفظ على كل الوثائق المسجلة والمكتوبة للاطلاع عليها فى التحقيقات، مؤكدا أنه مر بالمجرى الملاحى سفن أكبر من الجانحة، وليست المرة الأولى لعبور تلك السفينة.