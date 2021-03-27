محافظ القاهرة يتابع رفع أنقاض عقار السلام المنهار

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية، لرفع أنقاض عقار السلام المنهار والبحث عن وجود ضحايا تحته، حيث تم استخراج جثمان أحد سكان العقار منذ قليل ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص.





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