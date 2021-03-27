الشركة الهولندية المشاركة فى تعويم السفينة الجانحة: نحن على ثقة بالنجاح

جدة - نرمين السيد - قال ممثل الشركة الهولندية المشاركة فى تعويم سفينة قناة إيفر جرين بقناة السويس، اليوم السبت، أنه فى هذه المرحلة بالتحديد يصعب تحديد المدة الزمنية لإفراغ الحاويات من على السفينة لتخفيف الحمولة.





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