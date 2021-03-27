جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد تعويم السفينة سنقوم بعمل تفتيش واختبار فنى للسفينة لاختبار قدرتها على الإبحار، والإطمئنان على صلاحية السفينة للملاحة، مؤكدًا أن هذا إجراء طبيعى بعد أى حادث.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: بعد تعويم السفينة سنقوم بعمل تفتيش واختبار لقدرتها الملاحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.