إيبراشية إسنا وأرمنت تعلق صلوات القداس لأسبوعين

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبراشية إسنا وأرمنت تعليق صلوات القداس الإلهى لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبراشية إسنا وأرمنت تعليق صلوات القداس الإلهى لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد. وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بكورونا، وكذلك إلغاء كافة الاجتماعات، ومدارس الأحد والخدمات الكنسية.

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