أسامة ربيع: نسبة الحوادث فى قناة السويس صفر بالمئة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن نسبة الحوادث فى قناة السويس صفر بالمئة، متابعًا : "لا أعتقد أن خطوطا ملاحية سوف تغير طريقها إلى الرجاء الصالح لطوله الذى يصل إلى 15 يوما بالإضافة إلى التكلفة، مقارنة بقناة السويس".





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