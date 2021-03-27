النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى حادث انهيار عقار جسر السويس

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) . وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

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