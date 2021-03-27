انت الان تتابع تفاصيل خبر 100 ألف للمتوفي تعويض.. آخر مستجدات حادث قطار الصعيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وقع ظهر الجمعة 26 مارس حادث قطار الصعيد وتحديداً في محافظة سوهاج مما أدي إلي وقوع عدد من الضحايا والإصابات والوفيات قدرت 32 حالة وفاة و 165 مصابا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامر بتشكيل وتكوين لجان من مختلف الهيئات التابعة للدولة، مثل الهيئة الإدارية والهندسية، والكلية الفنية العسكرية بالإضافة لكلية الهندسة، للوصول إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلي وقوع الحادث الأليم، وكشف جميع ملابسات الواقعة .

كما أمر سيادته بتخصيص طائرة تابعة للقوات المسلحة بنقل المصابين على وجه السرعة من موقع الحادث إلي المستشفيات الأقرب في طهطا وسوهاج والمراغة .

قرارات الرئيس السيسي بعد حادث قطاري سوهاج: https://misr5.com/?p=1379469

توجهات الحكومة المصرية أثر حادث قطار الصعيد

وكان للحكومة المصرية دورا فعالا إثر علمها بحادث قطار الصعيد، إذ توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على الفور إلي موقع الحادث والوصول إلي أخر الأخبار ومستجدات الوضع و الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث، وقد رافق سيادته عدد من الوزراء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي والتعليم العالي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج .

التعويضات لضحايا حادث قطار الصعيد

أكد رئيس الوزراء السيد مصطفي مدبولي أن الرئيس أبدي اهتمامه الشديد بحادث القطار، وأصدر قرار بشأن التعويضات المالية التي سيتم دفعها للضحايا وأسرهم، حيث أن المبلغ المقرر دفعه في حالة الوفاة سيبلغ 100 ألف جنيه مصري، بينما في حالات الإصابة سيكون المبلغ في حدود من 20 ألف – 40 ألف جنيه مصري، من جانبها أولت وزارة الأوقاف تضامنها مع حادث القطار الأليم وتم إصدار قرار بصرف تعويضات قيمتها 10 آلاف جنيه في حالة الوفاة و 5 آلاف جنيه مصري في حالة الإصابة من الموارد الذاتية للوزارة .

كما قام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب المصري ولاعبي منتخب مصر بالتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه إلي ضحايا حادث قطار الصعيد.