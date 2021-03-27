السيطرة على حريق محلات نفق المشاة بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، مساء اليوم، على حريق اندلع فى نفق مشاة عرابى بالزقازيق، الرابط بين شارع فاروق وميدان المحطة، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بنشوب حريق هائل بمحلات الملابس المتواجدة بنفق عرابى أسفل محطة قطار الزقازيق أدى الحريق الى التهام جميع المحلات المتواجدة بالنفق. وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على ملابسات الحريق وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحريق وما إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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