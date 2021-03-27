رسامة 3 رهبان جدد بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى 

جدة - نرمين السيد - تمت بدير القديس مكاريوس بجبل القلالى أمس الجمعة، صلوات رهبنة ثلاثة من طالبى الرهبنة الذين اجتازوا فترة الاختبار الرهبانى المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.





كان الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ورئيس الدير، قد صلى صلوات الرهبنة فى ساعة مبكرة من بكنيسة الدير الأثرية وشاركه الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "السريان" بوادى النطرون والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، ثم بدأت بعدها صلوات القداس الإلهى. والرهبان الجدد هم: الراهب مقار السكندرى الراهب صرابامون السكندرى الراهب ميخائيل السكندرى

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