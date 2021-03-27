بعد تجديدها.. تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر

جدة - نرمين السيد - وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس والمذبح البحرى على اسم السيدة العذراء والمذبح القبلى على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. كما تم تدشين حضن الآب وحامل الأيقونات وباقى أيقونات الكنيسة. أقيم عقب انتهاء التدشين القداس الإلهى وتولى خدمته الأنبا صليب وشاركه عدد من الآباء الكهنة، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

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