القباج ترحب بمساهمات شركة أبناء سيناء فى دعم أسر ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بحرص شركة "أبناء سيناء للتجاره والمقاولات العامة"، على أن تكون أحد الداعمين لأسر المتوفين والمصابين فى حادث قطارى سوهاج الأليم، حيث أعربت الشركة عن رغبتها فى التبرع ماليا وعينيا لهم.





وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن رغبتها فى استشراف التعاون مع الشركة عبر المبادرات المختلفة للوزارة، مؤكدة أن الشركة تقدم مثالا جيدا للمسئولية المجتمعية سواء خلال الأزمات أو فى تحقيق استراتيجية الوزارة التنموية. كما أشادت القباج، بجهود مختلف الجمعيات والمؤسسات خلال أزمة حادث قطارى سوهاج وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر المصرى والمؤسسة العامة للتكافل والجمعية الشرعية وجمعية الأورمان ومؤسسة صناع الخير وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات التى سارعت بالمبادرة فى توفير كافة سبل الدعم الممكنة لأسر المتوفين ومصابى الحادث. وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى، تؤمن إيمانا صادقاً بأهمية الشراكة والعمل الجماعى فى مختلف البرامج والمشروعات التنموية من أجل تحقيق ما تصبو إليه الدولة من إنجازات تنموية حقيقية.

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