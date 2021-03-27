نائب وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.





وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجولة التى يقوم بها المبعوث الأمريكى فى المنطقة والتى تشمل كل من مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى، وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.

وأكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا فى تنفيذ المرحلة الثانية من الملء وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء.

كما استعرض ملامح المقترح السودانى الذى تؤيده مصر والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية؛ لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً، يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.