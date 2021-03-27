شوقى يوجه بمتابعة حالة الطلاب المصابين فى حادث قطارى سوهاج وصرف دعم لأسرهم

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، عن خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارين بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتوجهًا بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.





وأوضحت الوزارةـ فى بيان مساء اليوم السبت، أنه بعد حصر المصابين من قبل الجهات المسئولة وتبين وجود طلاب بين الضحايا والمصابين، وجه الوزير على الفور مديرى المديريات التعليمية بسوهاج وأسيوط وقنا، بمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين بحادث قطارى سوهاج وتلبية جميع احتياجاتهم. كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص "80 سريرا" بمدرسة الأمل للصم والبكم بطهطا، لخدمة المصابين واستقبال ذويهم، ويجرى توفير أماكن أخرى، وذلك تيسيرًا على أسر المصابين فى الحادث. وقرر الوزير صرف دعم مادى لأسر الطلاب المصابين وضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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