الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء لإخماد حريق بالقرب من محطة قطار الزقازيق (صور)

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شب مساء اليوم حريق هائل داخل نفق مشاة عرابي .بالقرب من محطة قطار الزقازيق ، فور إندلاع الحريق هرعت قيادات الأمن إلى موقع الحريق ، ودفعت الحماية المدنية بعربات الإطفاء وخزانات المياة ، وتواصل القوات الجهود من أجل السيطرة على الحريق وإخمادة قبل تسللة إلى محطة قطار الزقازيق والمباني المجاورة .
ووصل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة للمعاينة والتحقيق ، والوقوف على ملابسات الحريق وسؤال شهود عيان،واالبحث عن كاميرات مراقبة ،للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة، ولا خسائر في الأرواح حتي الأن .
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