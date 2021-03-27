الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء لإخماد حريق بالقرب من محطة قطار الزقازيق (صور)

شب مساء اليوم حريق هائل داخل نفق مشاة عرابي .بالقرب من محطة قطار الزقازيق ، فور إندلاع الحريق هرعت قيادات الأمن إلى موقع الحريق ، ودفعت الحماية المدنية بعربات الإطفاء وخزانات المياة ، وتواصل القوات الجهود من أجل السيطرة على الحريق وإخمادة قبل تسللة إلى محطة قطار الزقازيق والمباني المجاورة .

ووصل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة للمعاينة والتحقيق ، والوقوف على ملابسات الحريق وسؤال شهود عيان،واالبحث عن كاميرات مراقبة ،للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة، ولا خسائر في الأرواح حتي الأن .







