جدة - نرمين السيد - وقال متحدث الرئاسة فى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت "كان هناك اليوم استعراض كامل لما حدث وما تم التوصل إليه حتى الآن، بشفافية كاملة.. وسيكون هناك محاسبة شديدة بعد انتهاء التحقيقات وبعد الوصول للأسباب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. متحدث الرئاسة: محاسبة شديدة للمتسببين فى حادث قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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