فيديوجراف.. جهود قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وتم على الفور تشكيل لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السوي، فيما تابع رئيس الهيئة الموقف لحظة بلحظة. ويتواصل التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين تابعتين للهيئة، حيث تجرى أعمال التكريك وفقا لأعلى معايير الأمان البحرى. كما تشارك 14 قاطرة فى التعويم، بعد إزالة 18 ألف متر مكعب من الرمال بمحيط مقدمة السفينة، حيث بدأت مناورات قطر السفينة لتعويمها مساء الجمعة.

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